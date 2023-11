SERIE A Motta: "Rispettiamo tutti, ma vogliamo proseguire il nostro cammino in classifica" Fiorentina - Bologna con i viola che vengono da tre sconfitte consecutive, i rossoblu da dieci risultati utili

Serie A 12° giornata al Franchi di Firenze una classica come Fiorentina - Bologna, derby tosco-emiliano per ragioni di classifica molto importante per entrambe le squadre sentiamo le considerazioni alla vigilia del tecnico rossoblu Thiago Motta.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: