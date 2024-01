Mourinho esonerato, clamoroso ribaltone nella Roma

Mourinho esonerato, clamoroso ribaltone nella Roma.

La Roma annuncia che José Mourinho e i suoi collaboratori tecnici lasceranno il club con effetto immediato. La notizia arriva con una nota del club giallorosso sul proprio sito in cui si ricorda la vittoria in Conference League e la finale di Europa League. "Ringraziamo José a nome di tutti noi all'AS Roma per la passione e per l'impegno profusi sin dal suo arrivo in giallorosso", hanno dichiarato Dan e Ryan Friedkin. "Ulteriori aggiornamenti riguardo la nuova guida tecnica della Prima Squadra saranno comunicati a breve", conclude la nota stampa.

