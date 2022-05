CONFERENCE LEAGUE Mourinho: "Faremo di tutto per scrivere la storia"

E' tutto pronto, questa sera, per la finale di Conference League a Tirana tra Roma e Feyenoord. I giallorossi tornano a giocare una finale europea a distanza di 31 anni e vanno a caccia del secondo trofeo in Europa dopo la Coppa delle Fiere vinta nel 1961. Oltretutto, l'Italia non vince una coppa a livello di club dal 2010 quando proprio Josè Mourinho alzò la Champions League con l'Inter. Per un'altra impresa, il tecnico portoghese si affiderà agli uomini migliori con Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle di Abraham. Dall'altra parte gli olandesi del Feyenoord sono ancora imbattuti in questa Conference con 8 vittorie e 4 pareggi in 12 partite. Nella notte scontri tra la polizia e i tifosi delle due squadre: 50 sono stati espulsi dall'Albania, 60 arrestati.

