La Roma batte 1-0 il Leicester e raggiunge la prima storica finale di Conference League dove sfiderà il Feyenoord il 25 maggio a Tirana. I giallorossi tornano a giocare una finale a distanza di 31 anni, l'ultima volta era stato nel 1991 contro l'Inter in Coppa UEFA. Grande soddisfazione per Mourinho e per la città di Roma come dice il tecnico portoghese.