CONFERENCE LEAGUE SEMIFINALE Mourinho: "una grande occasione da non perdere per qualificarci alla più prestigiosa Europa League" Il tecnico della Roma Josè Mourinho carica la sua squadra alla vigilia della senifinale di Conference League contro il Leicester

Josè Mourinho non snobba la Conference League, anzi per il tecnico portoghese si tratta comunque di un titolo europeo da mettere in bacheca. Questa sera ore 21 al King Power Stadium si gioca Leicester - Roma semifinale di andata di Conference League.

