Dopo una serie di tre sconfitte e un pareggio il Catania è tornato alla vittoria battendo 0-1 il Picerno con un gol di Moro a 10 minuti dalla fine. La squadra siciliana è stata guidata in panchina dal sammarinese Luciano Mularoni che ha sostituito Francesco Baldini squalificato. Con questa vittoria il Catania si porta a 7 punti in classifica appena sopra alla zona play out.