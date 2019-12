Mularoni: “Trapani, esperienza molto positiva. L'esonero? Ci farà crescere ulteriormente”

Nel video l'intervista a Luciano Mularoni

Dopo due anni Luciano Mularoni è tornato a lavorare con Francesco Baldini in serie B a Trapani. La sconfitta con il Pisa di Luca D'Angelo, ha portato all'esonero di Francesco Baldini con i siciliani penultimi in classifica con 13 punti in 16 giornate. La società granata in sostituzione di Baldini ha chiamato Fabrizio Castori. L'ex Cesena ha guidato i siciliani nelle ultime 3 giornate con due pareggi: Pescara e Perugia e la sconfitta con il Crotone.



Luciano Mularoni, nell'ampia intervista, ha spiegato che per il momento la Nazionale sammarinese non è nei suoi pensieri. "Ho un contratto fino a giugno con il Trapani – ha detto - poi vedremo". "Credo che sedersi sulla panchina della Nazionale – ha continuato Mularoni - sia un privilegio per chiunque, ma in questo momento sto pensando ad altro e voglio percorrere altre strade”.