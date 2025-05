SERIE C Nanni: "Alla Torres un campionato di vertice che meritava un altro finale, a Sassari mi trovo molto bene" Capitolo Nazionale: "Cevoli ci insegna a provarci contro qualsiasi avversario, dalla FSGC scelte importanti"

Ospite di C Vediamo Lunedì il centravanti della Torres e della Nazionale Nicola Nanni:

"È stato un anno di vertice per la squadra, abbiamo confermato quello che era stato fatto l'anno scorso, con un'annata importante, ci siamo trovati anche in testa alla classifica. Le cose si sono fatte un po' difficili a un certo punto dell'annata. Per me è stato un anno in crescendo, dove ho imparato sicuramente tante cose. Partendo un po' a rilento ho avuto delle difficoltà, poi ho iniziato un percorso anche a extracampo e ho chiuso in crescendo e sinceramente sono contento di come ho chiuso".

C'è stato da sgomitare per il posto perché sia qualitativamente che quantitativamente avete avuto un attacco, forse, migliore della categoria? È troppo dire così?

"Questo non lo so, però ero in mezzo a gente comunque di esperienza, tanti e di qualità, sono d'accordo. Da un lato comunque mi fa piacere, mi piace essere in mezzo a gente forte e ti gratifica quando comunque ti trovi il tuo spazio e sono stato contento di questo".

Per il futuro sai già qualcosa?

"Ho un altro anno di contratto a Sassari, questo è, poi nel calcio non si sa mai, però io sono contento là, ringrazio la società di questa opportunità, quindi quello vedremo".

Ti riporto adesso alle cose sammarinesi, alla Nazionale perché tra un po' si ricomincia con la trasferta in Bosnia. Diceva Roberto Cevoli, fin dai primi allenamenti, che è un gruppo di grande qualità, di bravi ragazzi, serve un risultato per svoltare anche dal punto di vista della mentalità. È stato così secondo te Nicola?

"Il mister è un positivo, trasmette una mentalità vincente e questo noi lo sentiamo. Sento che comunque la Federazione ha preso una strada forte, una strada vera e chiaro che fare un risultato magari in un girone così non è facile, al tempo stesso può dare un'iniziativa di fiducia importante. Noi comunque lo cerchiamo, questo è il primo passo".

