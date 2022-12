SERIE C Nanni: “Con l'Olbia faremo di tutto per salvarci. Sono pronto per la Nazionale” L'attaccante trascorre qualche giorno in Repubblica prima di tornare in Sardegna per preparare il delicato incontro salvezza dell'8 gennaio con il Montevarchi

È un Nicola Nanni finalmente sereno, dopo il lungo periodo lontano dai campi di calcio dovuto al problema alla schiena. Con il compagno di squadra Filippo Fabbri nell'Olbia è entrato nella storia del calcio sammarinese. Nanni e Fabbri sono i primi due professionisti sammarinesi a segnare nella stessa partita: Pontedera – Olbia 5-4. Per Nanni conta solo la squadra e non i primati personali. “Fa piacere – dice - ma mi interessa solo la salvezza della squadra e faremo di tutto nel girone di ritorno per ottenerla”. Nanni parla anche della Nazionale. “Ho seguito i ragazzi in trasferta a Santa Lucia e mi sono sempre tenuto in contatto con loro. Peccato non sia arrivata la vittoria. Ho visto – continua Nanni- il girone di qualificazione agli Europei che comincerà a marzo, noi dobbiamo lavorare pensando solo a noi stessi senza preoccuparci degli altri. Cosa mi auguro per il 2023? Di stare bene, prima di tutto dal punto di vista fisico, e di essere utile per portare l'Olbia fuori dalle zone calde”.

Nel video la sua intervista

