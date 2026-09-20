TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:47 Regolamento consiliare approvato a maggioranza 19:43 San Marino Calcio: -3 in classifica e 18 mesi d'inibizione a Montanari per i mancati pagamenti 18:04 Congresso, appuntamenti internazionali dall'Assemblea Generale ONU alla visita dell'FMI 17:25 Numeri record per la quarta edizione del "Senso di ogni cosa"
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio

Nanni e Capicchioni, la domenica vincente dei Titani

L’attaccante contribuisce alla rimonta dell’Arzignano, il centrocampista realizza la rete da tre punti del Tropical Coriano.

di Elia Gorini
20 set 2026
Nanni e Capicchioni, la domenica vincente dei Titani

C’è tanto di San Marino nei successi di Arzignano Valchiampo, serie C e Tropical Coriano, serie D, nella domenica che apre la settimana della Nations League. 

L’attaccante della nazionale Nicola Nanni contribuisce con una rete nella rimonta della sua squadra nel 2-1 al Renate. Per Nanni è il terzo gol in campionato.

Rete da tre punti per Lorenzo Capicchioni nel primo successo del Tropical Coriano in campionato. Il centrocampista sammarinese segna il gol vittoria su punizione sul campo dell’Oltrepo.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio