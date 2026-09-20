Nanni e Capicchioni, la domenica vincente dei Titani

C’è tanto di San Marino nei successi di Arzignano Valchiampo, serie C e Tropical Coriano, serie D, nella domenica che apre la settimana della Nations League.
L’attaccante della nazionale Nicola Nanni contribuisce con una rete nella rimonta della sua squadra nel 2-1 al Renate. Per Nanni è il terzo gol in campionato.
Rete da tre punti per Lorenzo Capicchioni nel primo successo del Tropical Coriano in campionato. Il centrocampista sammarinese segna il gol vittoria su punizione sul campo dell’Oltrepo.