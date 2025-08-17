Nanni-gol alla prima con l'Arzignano: 2-1 alla Triestina

Non poteva chiedere di meglio Nicola Nanni, alla prima con la maglia dell'Arzignano Valchiampo. L'attaccante sammarinese è grande protagonista nel successo dei vicentini: gol all'esordio, decisivo per il 2-1 sulla Triestina che vale il passaggio al 2° turno della Coppa Italia di Serie C. Vittoria in rimonta contro una squadra in grave crisi societaria, che ha iniziato ad allenarsi solo dieci giorni fa ed è fortemente contestata dalla tifoseria.

Nonostante ciò, però, è l'Alabarda a passare in vantaggio: Moretti salva sulla linea il colpo di testa di Bernardi, uscita dal basso e ripartenza in contropiede con D'Urso che rifinisce per Vertainen, bravo a superare Manfrin e depositare in rete per l'1-0 Triestina. Colpito a sorpresa, l'Arzignano non ci sta: Moretti con il mancino deviato dal limite, risposta di puro istinto di Matosevic con i piedi. Poi l'estremo difensore ospite rischia di combinarla grossa ma Lakti è frettoloso e non ne approfitta. La spinta incessante porta però al meritato pareggio: Mattioli imbuca per Nicola Nanni che incrocia con il mancino e la fa passare sotto le gambe di Matosevic. Al 35' è 1-1 con il primo centro stagionale del bomber biancazzurro, che inizia quest'avventura come meglio non si potrebbe. Nel finale di frazione torna a farsi vedere la Triestina, sempre con Vertainen che esplode il destro da fuori passando a centimetri dal bersaglio grosso.

A inizio ripresa, poi, l'Arzignano completa la rimonta: prima è decisivo Matosevic a mettere in angolo il tentativo insidioso di Bernardi ma – dal corner successivo – Milillo prende l'ascensore e incorna, non lasciando scampo al portiere avversario. I giallocelesti vanno avanti e gestiscono il risultato. A inchiodarlo ci pensa poi Manfrin, attento sulla conclusione da lontano di Kiyine. L'Unione ci prova con coraggio ma non sfonda, l'Arzignano parte bene con Nanni subito sugli scudi.









