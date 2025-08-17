TV LIVE ·
Nanni-gol alla prima con l'Arzignano: 2-1 alla Triestina

Esordio da sogno per Nicola Nanni con la maglia dell'Arzignano Valchiampo: l'attaccante sammarinese segna al debutto ed è decisivo nel successo per 2-1 sulla Triestina, primo turno della Coppa Italia di Serie C.

di Alessandro Ciacci
17 ago 2025

Non poteva chiedere di meglio Nicola Nanni, alla prima con la maglia dell'Arzignano Valchiampo. L'attaccante sammarinese è grande protagonista nel successo dei vicentini: gol all'esordio, decisivo per il 2-1 sulla Triestina che vale il passaggio al 2° turno della Coppa Italia di Serie C. Vittoria in rimonta contro una squadra in grave crisi societaria, che ha iniziato ad allenarsi solo dieci giorni fa ed è fortemente contestata dalla tifoseria.

Nonostante ciò, però, è l'Alabarda a passare in vantaggio: Moretti salva sulla linea il colpo di testa di Bernardi, uscita dal basso e ripartenza in contropiede con D'Urso che rifinisce per Vertainen, bravo a superare Manfrin e depositare in rete per l'1-0 Triestina. Colpito a sorpresa, l'Arzignano non ci sta: Moretti con il mancino deviato dal limite, risposta di puro istinto di Matosevic con i piedi. Poi l'estremo difensore ospite rischia di combinarla grossa ma Lakti è frettoloso e non ne approfitta. La spinta incessante porta però al meritato pareggio: Mattioli imbuca per Nicola Nanni che incrocia con il mancino e la fa passare sotto le gambe di Matosevic. Al 35' è 1-1 con il primo centro stagionale del bomber biancazzurro, che inizia quest'avventura come meglio non si potrebbe. Nel finale di frazione torna a farsi vedere la Triestina, sempre con Vertainen che esplode il destro da fuori passando a centimetri dal bersaglio grosso.

A inizio ripresa, poi, l'Arzignano completa la rimonta: prima è decisivo Matosevic a mettere in angolo il tentativo insidioso di Bernardi ma – dal corner successivo – Milillo prende l'ascensore e incorna, non lasciando scampo al portiere avversario. I giallocelesti vanno avanti e gestiscono il risultato. A inchiodarlo ci pensa poi Manfrin, attento sulla conclusione da lontano di Kiyine. L'Unione ci prova con coraggio ma non sfonda, l'Arzignano parte bene con Nanni subito sugli scudi.




