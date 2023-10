SERIE C Nanni-gol ma vince la Juventus Next Gen: 3-1 all'Olbia Ai sardi non basta il secondo gol in campionato del sammarinese Nicola Nanni: la Juventus Next Gen vince 3-1 con la doppietta di Salifou e la rete di Mbangula. Bianconeri a quota 11, proprio come l'Olbia.

Dopo il Cesena all'esordio, Nicola Nanni timbra il cartellino anche contro la Juventus Next Gen ma il secondo centro in campionato dell'attaccante sammarinese non basta: i bianconeri vincono 3-1 e fanno un bel balzo in classifica, agganciando proprio l'Olbia. E' già uno scontro salvezza, meglio i sardi in avvio: Daffara risponde sul mancino deviato di Biancu, poi Cavuoti sfiora il palo con il mancino a giro. A centimetri dal bersaglio grosso anche Hasa sull'altro versante, destro da fuori che esce non di molto. Poi gran serpentina di Yildiz, in campo meno di 24 ore fa con la prima squadra: decisivo Mostolese ad immolarsi e mantenere lo 0-0.

Spettacolo destinato alla ripresa: si accende Ragatzu, conclusione pericolosa che si perde di poco a lato. Nel momento migliore dell'Olbia però la Juventus Next Gen piazza un uno-due micidiale: Salifou sradica la sfera ad un ingenuo Incerti, mette il mirino e la infila all'angolino dove Rinaldi non può arrivare. I bianconeri di Brambilla la sbloccano con il centrocampista arrivato dal Werder Brema e, 120 secondi più tardi, raddoppiano: discesa di Guerra a destra, tocco arretrato ancora per Salifou che sigla la doppietta personale e chiude virtualmente i giochi. Come detto, prova però a riaprirli Nicola Nanni: il 18 svetta sul cross di Ragatzu e batte Daffara. Bel gol del bomber biancazzurro e l'Olbia ora ci può e ci deve credere. Ma passano due minuti e Dessena arriva in ritardo su uno scatenato Hasa: doppio giallo per il centrocampista ex Cagliari, Juve sopra di un gol e di un uomo. Lo stesso Hasa prova subito ad approfittarne con un bel tiro da fuori, super risposta di Rinaldi che tiene a galla i suoi. Sardi anche fortunati quando Yildiz fa ancora vedere di cosa è capace, ne porta a spasso tre ma colpisce il palo sul più bello. Poco cambia, in pieno recupero la Next Gen scrive comunque la parola fine: Hasa apre per Mbangula che, con lo scavetto, supera Rinaldi e fa 3-1. Ultimissima emozione ancora targata Nanni, vicinissimo alla doppietta: mancino che esce di un nulla. Segnali positivi anche per la Nazionale di Costantini ma intanto al “Moccagatta” i 3 punti sono della Juve.

