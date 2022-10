SERIE C Nanni-gol non basta all'Olbia, il Fiorenzuola passa (1-2)

Da meteora a sorpresa, oggi anche sorpresona. Continua a risalire il Fiorenzuola che da neo promossa si è messo il grembiulino perà le lezioni le da. Quarto successo di fila, questa volta in trasferta ad Olbia che pure parte meglio. Battaiola è determinante su Ragatzu e subito dopo sul colpo di testa di Brignani. E' sempre il centrale dell'Olbia a salire e cercare di rendersi pericoloso. Sono passati 20 minuti, l'Olbia inspiegabilmente esce dal campo. E al 31' Morello con un destro dal limite porta gli emiliani avanti. Seconda parte di tempo tutta ospite, non ci sono reazioni apprezzabili parte sarda. Sartore in area, proteste e buona lì. Ma è raddoppio prima dell'intervallo. Morello, Currarino, Mastroianni si fa trovare. Fiorenzuola essenziale e cinico. Ripresa, squillo di Oneto. Al 60' esordio stagionale di Nicola Nanni, tormentato fin qui dai problemi alla schiena. Ma in campo è Gelmi a superarsi quando Mamona sembra prontissimo a colpire. Duello che si rinnova nel finale e vede sempre il portiere uscire vincitore. Dal nulla l'Olbia la riapre e lo fa con Nicola Nanni. Per il sammarinese un gol liberatorio per scacciare la sfortuna di questi mesi difficili e restituire ai sardi e alla nazionale di Costantini un potente, sicuro terminale offensivo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: