SERIE C Nanni in gol nel successo dell'Olbia sulla Torres I biancazzurri rimontano e s'impongono 3-1 nel derby sardo: doppietta per Ragatzu, del sammarinese la rete del sorpasso.

Nanni mette la freccia, Ragatzu pensa al resto e l'Olbia si prende il derby sardo. Derby dal peso non indifferente, perché col 3-1 sulla Torres i biancazzurri staccano l'Alessandria e si portano a -2 dalla Vis Pesaro e dalla salvezza diretta. Successo in rimonta, perché al primo tentativo i rossoblu la sbloccano: angolo di Urso e rimpallo buono per Gianola, perfetto nell'incrociare il destro volante. Lo svantaggio immediato comunque non taglie le gambe all'Olbia, anzi: Contini si fa tutta la fascia e imbuca per Ragatzu, murato al tiro ravvicinato dal duo Fabriani-Antonelli. Va meglio al giro dopo: Brignani per l'inserimento di Arboleda che scappa a Masala e la serve comoda ancora a Ragatzu, che anticipa Salvato e impatta di testa. Di là Van der Want è attento sulla punizione dalla distanza di Urso, poi, sfruttando di nuovo la superiorità in fascia destra, l'Olbia sorpassa: altro bel pallone di Brignani e stavolta tocca a Nanni, pronto sul primo palo per la spaccata vincente. Terzo centro in campionato per il centravanti della nazionale sammarinese, alla presenza n° 14. La Torres accusa il colpo ma con la ripresa inizia a spingere forte per il pari: Omoregbe, da poco entrato, cannona dal lato destro dell'area, van der Want protegge bene il palo. L'estremo olandese è di nuovo fondamentale nel chiudere la porta a Lora, smarcatogli davanti dalla pennellata di Dametto, e si fa trovare pronto anche su Urso, che ci prova a giro da fuori. Passata la sfuriata Torres, l'Olbia la chiude col suo fuoriclasse, Ragatzu: Bellodi lo pesca in area con una punizione-meraviglia dalla sua metà campo e lui fa il resto con controllo, tocco a eludere Salvato e stoccata a porta sguarnita. Per l'ex Cagliari doppietta e rete n°13, meglio di lui, nel girone, solo Corazza e Santini.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: