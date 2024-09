SERIE C Nanni segna e la Torres vola al comando Prime rete stagionale per l'attaccante sammarinese

La serie positiva della Torres prosegue anche sul campo del Sestri Levante. Tre vittorie e tre pareggi nelle prime sei giornate di campionato e in attesa delle altre partite, primo posto in classifica. Alfonso Greco conferma Nicola Nanni al centro dell'attacco, scelta che si confermerà più che mai decisiva. Si comincia con la pennellata di Nunziantini per il tentativo di De Felice che arriva con un attimo di ritardo. Dalla parte opposta, il tiro cross di Scotto che si stampa sulla parte superiore della traversa. Ci riprova De Felice, con un sinistro che non crea difficoltà a Zaccagno. Alla prima vera opportunità, ospiti in vantaggio. Suggerimento di Mastinu per la girata vincente di Nicola Nanni. Primo rete stagionale per l'attaccante sammarinese, grande avvitamento e nulla da fare per il portiere Anacoura. La reazione ligure con il destro, fuori misura, di Conti.

Secondo tempo, ancora Nanni, ancora di testa, questa volta Anacoura si salva in angolo. Poco dopo la Torres potrebbe chiuderla. Il direttore di gara ravvisa un tocco con il braccio ed assegna il calcio di rigore. Alla battuta si presenta Scotto ma Anacoura si oppone cosi. Una manciata di minuti e il Sestri Levanti ristabilisce la parità. Traversone di Furno per lo stacco imperioso di Valentini che fa 1 a 1. Il duello tra Scotto e Anacoura si ripete al minuto 72. Gran destro dell'attaccante e grande risposta del portiere rossoblu. La Torres ci crede e la vince ad un minuto dal novantesimo. Anacoura si supera sul sinistro di Fischnaller ma poi sul proseguimento dell'azione, la palla torna all'attaccante bolzanino che sotto misura firma il 2 a 1. La Torres vince e convince e almeno per il momento, si gode il primato in classifica.

