Napoli, 2-0 al Bologna e terza Supercoppa italiana in bacheca

Il Napoli - già Campione d'Italia - ha conquistato anche la Supercoppa Italiana con una vittoria netta per 2-0 contro il Bologna nella finalissima giocata in Arabia Saudita. La partita è stata decisa da una doppietta di David Neres, che ha sbloccato il risultato con un sinistro a giro da fuori area poco prima dell’intervallo e ha raddoppiato nella ripresa sfruttando un errore difensivo dei rossoblù.

Il successo regala agli azzurri la terza Supercoppa della loro storia, dopo i trionfi del 1990 e del 2014, consolidando il momento positivo della squadra guidata da Antonio Conte. Per il Bologna, alla sua prima finale di Supercoppa dopo aver superato l’Inter in semifinale, resta la soddisfazione per una stagione comunque ricca di prestazioni importanti.







