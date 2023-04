Napoli a un passo dallo scudetto, è festa dopo la vittoria sulla Juventus

Il Napoli di Luciano Spalletti espugna lo Stadium di Torino grazie ad un gol di Giacomo Raspadori al 93' e, con 17 punti di vantaggio sulla seconda, si avvicina alla conquista matematica dello scudetto. La Juventus subisce il ko in casa al termine di una partita equilibrata ma nervosa. Molti gli episodi che arbitro e var hanno dovuto valutare: da un brutto fallo di Gatti ai danni di Kvara a due gol annullati per i quali i bianconeri recriminano. Allegri lascia il campo polemicamente, anche se fa rientro prima del fischio finale. Festa in campo dei giocatori del Napoli che sentono sempre più vicino lo scudetto.

Arrivo trionfale per i giocatori azzurro a Capodichino, in piena notte, accolti da migliaia di tifosi con cori e bandiere. Il bus, all'uscita dall'aeroporto, ha impiegato molto tempo per percorrere pochi metri. All'improvviso sul tetto del bus sono comparsi Osimhen e successivamente Kvaratskhelia, con cappello tricolore, particolarmente festanti e il capitano Di Lorenzo che ha salutato i supporter con una bandiera azzurra. Tra i più scatenati Di Lorenzo mentre Anguissa indossava una parrucca azzurra.