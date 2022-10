Napoli-Ajax 4-2: poker azzurro

Missione compiuta per il Napoli in Champions League. Nel quarto turno del Gruppo A la squadra di Spalletti batte 4-2 l'Ajax e stacca aritmeticamente il pass per gli ottavi rimanendo in vetta al girone a punteggio pieno. Al Maradona altra grande prova degli azzurri. Nel primo tempo Lozano (4') sblocca la gara con un tocco morbido di testa, poi Raspadori (16') raddoppia i conti con un bolide all'incrocio. Nella ripresa Klaassen (49') accorcia le distanze di testa, ma Kvaratskhelia (62') firma il tris dal dischetto e mette il risultato al sicuro prima del rigore di Bergwijn (83') e del gol nel finale di Osimhen (90').