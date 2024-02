CHAMPIONS LEAGUE Napoli-Barcellona 1-1. A Lewandowski risponde Osimhen

Napoli-Barcellona 1-1. A Lewandowski risponde Osimhen.

Il Napoli di Calzona non fa il miracolo. Con il Barcellona finisce in pareggio (1-1) e il responso per la qualificazione ai quarti di finale di Champions League è rinviato alla gara di ritorno. Gli azzurri non mostrano progressi rispetto a quanto fatto vedere in campionato. Nei primi 20' il Barcellona comanda il gioco a piacimento e il pallone rimane costantemente nella metà campo del Napoli. Spagnoli in vantaggio nel secondo tempo: al 15' Pedri serve Lewandowski il quale si volta con calma, evita Di Lorenzo e Juan Jesus e batte Meret con un tiro rasoterra. Al 30' arriva la svolta della gara. Anguissa serve Osimhen, che stava per essere sostituito, e il nigeriano si libera di Martinez e insacca con un rasoterra. Finisce 1-1 e il risultato tutto sommato è giusto. A Barcellona i tifosi sperano che con la cura Calzona arrivi un Napoli diverso che possa giocarsi la qualificazione d armi pari con i catalani.

