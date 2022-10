SERIE A Napoli batte Cremonese e va al comando della classifica

Napoli batte Cremonese e va al comando della classifica.

Nella nona giornata della Serie A di calcio il Napoli batte in trasferta 4-1 la Cremonese e vola solitario in testa alla classifica. Udinese-Atalanta finisce 2-2. All'Olimpico la Roma vince 2-1 sul Lecce in 10. Monza-Spezia 2-0, Salernitana-Verona 2-1 e Torino-Empoli 1-1. Stasera il posticipo Fiorentina-Lazio.

