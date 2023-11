Napoli, De Laurentiis ufficializza Mazzarri: "Bentornato Walter!"

Napoli, De Laurentiis ufficializza Mazzarri: "Bentornato Walter!".

Con un post su X, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ufficializza Walter Mazzarri come nuove tecnico del Napoli. Quando sembrava quasi tutto fatto per Igor Tudor, ecco la virata sul grande ex, reduce dall'esperienza col Cagliari in Serie A terminata nel maggio del 2022 con l'esonero.





