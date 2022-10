Napoli e Inter pensano già agli ottavi

Ha già archiviato l'argomento qualificazione il Napoli. E la partita del Maradona contro i Rangers potrebbe chiudere anche l'argomento primo posto o per lo meno portare a giocarselo ad Anfield nell'ultima giornata. Spalletti, che ritrova Anguissa assente contro la Roma, prepara un po' di turn over. Lozano, Osimhen e Kvararskhelia vanno verso la panchina. Si gioca alle 21. Prima tocca all'Inter che alle 18,45, match point qualificazione in casa contro il Viktoria. Ballottaggio De Vrij-Acerbi in difesa, sulle fasce chance per Gosens. Davanti con Lautaro c'è Dzeko.

Nel video le interviste a Luciano Spalletti (allenatore Napoli) e Simone Inzaghi (allenatore Inter)