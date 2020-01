PRIMAVERA Napoli esulta, Angelini debutta vincendo a Torino

Napoli esulta, Angelini debutta vincendo a Torino.

Debutto da tre punti per Giuseppe Angelini alla guida del Napoli Primavera. L'ex tecnico del Cesena, che lunedì scorso ha sostituito Roberto Baronio, ha guidato i suoi nella vittoria esterna contro il Torino, arrivata per 2-1. Con questo successo il Napoli lascia l'ultimo posto in classifica.



I più letti della settimana: