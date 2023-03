Napoli: Italia-Inghilterra 1-2

Alla prima partita per le qualificazioni all'Europeo l'Inghilterra viene a vincere a Napoli con la Nazionale italiana prendendosi una rivincita dopo la finale del 2021. Brutto primo tempo per gli uomini di Mancini e 2-0 per i leoni. Nel secondo tempo la reazione, l'esordio con gol per l'italo-argentino Retegui, l'espulsione di Shaw e l'assalto finale ma inutile degli azzurri. "Era una partita difficile, poi abbiamo preso gol su due calci d'angolo, ma nel secondo tempo abbiamo dominato. Avremmo meritato il pareggio, sarebbe stato giusto. Ci dispiace ma la strada è lunga", ha detto il ct della nazionale, Roberto Mancini,