CHAMPIONS LEAGUE Napoli, non puoi sbagliare Una vittoria questa sera permetterebbe al Napoli di presentarsi all'ultima con i portoghesi del Braga con due risultati su tre, anche perdendo nel prossimo turno con il Real Madrid

Questa sera ore 18.45 al Maradona Stadium il Napoli ospita l'Union Berlino per il quarto turno dei gironi di Champions League. I partenopei affrontano una squadra che si trova in zona retrocessione in Bundesliga e ancora con zero punti in classifica nel girone di Champions. Per la squadra di Rudi Garcia una grande opportunità per potersi avvicinare alla qualificazione, pur rispettando l'avversario. Napoli con l'unico dubbio sulla sinistra tra Mario Rui e Oliveira con il primo favorito. In fase offensiva tridente formato da Kvaratskhelia, Politano e Raspadori. Nell'Union Berlino dovrebbe trovare una maglia da titolare l'ex juventino Bonucci.

Nel video le dichiarazioni di Giacomo Raspadori e Rudi Garcia

