SERIE A Napoli, Osimhen decide l'amichevole contro la Pro Vercelli

Secondo test match dal ritiro di Dimaro per il Napoli del nuovo allenatore Luciano Spalletti, che ha affrontato sabato pomeriggio la Pro Vercelli, formazione di Serie C. L'allenatore azzurro ripropone per la seconda volta il 4-2-3-1 con l'obiettivo di valutare i miglioramenti degli azzurri in vista della prossima stagione, dove saranno chiamati a riscattare la delusione per la mancata qualificazione alla Champions League. A guidare l'attacco partenopeo è Victor Osimhen, supportato da Politano, Ounas e il giovane trequartista Zedadka. La prima occasione per segnare il gol del vantaggio è di Matteo Politano, conclusione a botta sicura dell'esterno italiano salvata sulla linea dal difensore avversario. Il gol del vantaggio arriva sugli sviluppi di un calcio d'angolo, dove a svettare più in alto di tutti è Victor Osimhen dopo una sponda di Rrahmani in arretramento.

Ansia per il centrocampista Diego Demme, uscito anzitempo dal terreno di gioco a causa di un duro contrasto subito da Comi. Per l'ex Lipsia si parla di un trauma contusivo distorsivo di secondo-terzo grado al ginocchio sinistro. Sempre nella prima frazione di gioco il Napoli avrebbe l'opportunità per passare sul 2-0, ci va vicino Zedadka che colpisce il palo. Nella ripresa gli azzurri cambiano tanto sotto lo sguardo vigile di Aurelio De Laurentis: entrano i Primavera, ma il risultato non cambia. Finisce 1-0 grazie alla rete di Osimhen, uno dei più in forma in questo ritiro estivo. Le prossime amichevoli del Napoli saranno il 31 luglio contro il Bayern Monaco e il 4 agosto contro il Wisla Cracovia.

