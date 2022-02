SERIE A Napoli pareggia a Cagliari e manca l'aggancio in vetta. Vince il Bologna

Il Napoli manca l'aggancio al Milan in vetta alla classifica dopo l'1-1 di lunedì in trasferta contro il Cagliari. Parla di "un'occasione persa" il tecnico Luciano Spalletti, che ha portato a casa il punto del pareggio solo allo scadere grazie alla rete di Osimhen all'87'. Nell'ultima partita della 26/ma giornata il Bologna ha avuto la meglio sullo Spezia per 2-1 grazie ad una doppietta di Arnautovic.

