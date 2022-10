Trionfo ad Amsterdam per il Napoli di Spalletti che umilia l'Ajax nel terzo turno della fase a gironi di Champions. Finisce 6-1 per gli azzurri che guidano a punteggio pieno il girone con 9 punti. Successo importante per l'Inter che ha vinto di misura a San Siro contro il Barcellona grazie ad una rete di Calhanoglu. Questa sera Juventus-Maccabi Haifa e Chelsea-Milan.