CHAMPIONS LEAGUE Napoli show contro l'Ajax, Inter di misura sul Barca

Trionfo ad Amsterdam per il Napoli di Spalletti che umilia l'Ajax nel terzo turno della fase a gironi di Champions. Finisce 6-1 per gli azzurri che guidano a punteggio pieno il girone con 9 punti. Successo importante per l'Inter che ha vinto di misura a San Siro contro il Barcellona grazie ad una rete di Calhanoglu. Questa sera Juventus-Maccabi Haifa e Chelsea-Milan.

