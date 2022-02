SERIE A Napoli, Spalletti: "Nessuna rivincita personale con l'Inter. Match scudetto? Una figata"

Domani - alle 18 - si gioca al "Maradona" Napoli-Inter, match scudetto con i nerazzurri primi con un punto in più (e una partita in meno) degli azzurri. Per il tecnico Luciano Spalletti non si tratta di una rivincita personale e chiede il supporto dei tifosi partenopei.

Nel video le parole di Spalletti

