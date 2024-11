Il big match della giornata Napoli-Roma finisce 1-0. Al Napoli basta Lukaku per affondare la Roma. Ranieri comincia male, Dybala entra in campo a 3' dalla fine. Sempre in serie A, Genoa-Cagliari 2-2, Como-Fiorentina 0-2 e Torino-Monza 1-1. Ma è la Lazio che sembra non fermarsi più, Bologna ko 3-0 all'Olimpico. Il Napoli torna primo, Lazio e Fiorentina tra inseguitrici.