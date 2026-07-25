Nasce il nuovo Rimini Calcio, Marco Lombardi presidente

Nasce ufficialmente la nuova Rimini calcio. Definito l'organigramma societario, con Marco Lombardi che sarà presidente del cda, Giuliano Lanzetti il suo vice. Massimiliano Alvisi coprirà il direttore generale mentre Pietro Tamai il direttore sportivo. Cda che al suo interno avrà anche Roberto Benedettini nel ruolo di responsabile del settore giovanile e Antonio Cocciolo che si occuperà del settore commerciale. Torna al Rimini calcio anche Marco Mercuri, nel ruolo di segretario.

Presentazione che è avvenuta alla presenza di oltre 100 tifosi, speranzosi che questo possa essere il primo momento della rinascita del Rimini Calcio, che vuole essere molto vicino ai suoi sostenitori. Anche se non è stato ancora ufficialmente annunciato, l'allenatore della squadra dovrebbe essere Massimo Gadda, con gli annunci ufficiali che arriveranno già nei prossimi giorni e il ritiro previsto già per la prossima settimana.







