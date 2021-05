NUOVE COPPE Nasce la Conference League, Ceferin: "Obiettivo inclusione"

Il presidente della UEFA Aleksander Ceferin presenta così la nuova Conference League: "Vogliamo rendere le nostre competizioni più inclusive, per dare la possibilità a squadre e tifosi di sognare e competere per gli onori europei. Per questo motivo, abbiamo creato la Conference League. La UEFA è composta da 55 federazioni, ed è importante dare ai club di tante federazioni l'opportunità di prolungare il più a lungo possibile le loro campagne europee. Questa competizione è per tutti, ma in particolare per quelle squadre che normalmente non hanno chance realistiche di vincere la Champions o l'Europa League. La Conference League inoltre darà la possibilità a tanti giocatori di fare esperienza in una coppa europea, cosa che gli permetterà di crescere. In più, aumenterà il numero di tifosi che potranno vedere la loro squadra affrontare partite importanti contro avversari di altri Paesi. Questa competizione nasce per favorire l'inclusione, perché per noi è importante supportare le squadre di tutte le nostre federazioni".

