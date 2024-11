SERIE C Nasce la nuova casa del Rimini Football Club Presentato il progetto che prevede la realizzazione anche di 7 campi da calcio, palestra, area riabilitativa nell'area ex Ghigi.

Dal calcio parte per arrivare al mondo dello sport e non solo. Il Rimini Football Club avrà la sua nuova casa. La realizzazione è prevista entro il 31 dicembre 2025, con proroga di tre mesi. Il progetto si chiama “Responsible Health e Performance Center” e per la presentazione c'era anche il presidente della Lega Pro Matteo Marani insieme ai vertici del Rimini calcio.

"È un orgoglio, sono emozionatissima nel vedere le immagini - ha detto la presidente del Rimini FC Stefania Di Salvo - le ho viste tantissime volte rivederle oggi è un'emozione unica"

Per presentare il progetto il presidente di Responsible Spa Stefano Petracca e il direttore commerciale Giorgio Tana. La nuova casa del Rimini sorge su un'area di 100 mila mq, con la realizzazione di 7 campi da calcio, 1 pista ciclo-podistica, 1 palestra, area riabilitativa, uffici amministrativi, foresteria, area ristorazione e un parcheggio da 330 posti.

"Realizziamo un progetto nuovo, innovativo, come se avessimo una struttura sanitaria, - ha detto il presidente di Responsible Spa Stefano Petracca - quindi avere il connubio di sanità, sport e prevenzione, credo sia un progetto molto innovativo e spero che possa fare anche scuola per il futuro".

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: