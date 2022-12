Natale sul campo in Turchia: Montella batte Pirlo

Il campionato turco di SuperLig non si ferma nel giorno di Natale e il programma odierno prevedeva come prima partita quella tra l'Adana Demirspor guidato da Vincenzo Montella e il Karagumruk che ha in panchina Andrea Pirlo. Il 'derby' è stato vinto dall'ex romanista, la cui squadra si è imposta per 2-1, portandosi a -2 dalla vetta, occupata dal Fenerbahce che ha perso ieri in casa. Dalla parte opposta della classifica si trova il Karagumruk, terz'ultimo e in piena zona retrocessione dopo 14 giornate. La squadra di Istanbul schiera in attacco Fabio Borini, che oggi ha segnato la rete del momentaneo pareggio, ottavo centro della sua terza stagione in Turchia.

