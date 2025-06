Nations League: al via le semifinali Domani tocca a Germania – Portogallo, giovedi il derby europeo Spagna – Francia

Nations League 2024 – 2025 si entra nell'ultimissima fase. Domani la prima semifinale quella tra Germania e Portogallo. Il percorso dei tedeschi fin qui è stato lineare, ma non perfetto. Dopo aver chiuso al comando il proprio gruppo, la squadra di Nagelsmann ha superato l’Italia non senza rischi .Lo spettacolare 3-3 del ritorno contro gli azzurri ha infatti messo in luce la pericolosità dell’attacco tedesco, ma anche una certa vulnerabilità dietro. Dall’altra parte, un Portogallo che non smette di stupire. Dopo il tonfo dell’andata in Danimarca, la squadra di Martinez ha ribaltato tutto con un roboante 5-2 nei supplementari. Trascinata da un Cristiano Ronaldo eterno e da un gruppo compatto, la nazionale lusitana arriva a questa semifinale con il morale alle stelle. Dopo aver ospitato la finale di Champions League l'Allianz Arena di Monaco riapre i cancelli per questa sfida che mette in palio la finale della competizione, la perdente giocherà la finalina per il terzo e quarto posto. Per la Germania ancora nessuna affermazione in Nations League, il Portogallo ha alzato il trofeo nella prima edizione di questo torneo Uefa. Giovedi l'attesissimo derby d'Europa Spagna – Francia, si gioca alle ore 21, alla MHP Arena di Stoccarda. Si tratta del remake della semifinale di Euro 2024, ma questa volta in palio c’è la finale di Nations League. La Spagna si è confermata protagonista assoluta della fase a gironi. Le Furie Rosse hanno dominato il Gruppo 4 della Lega A, chiudendo imbattute con 16 punti. Ai quarti di finale, la selezione di Luis De la Fuente ha incrociato l’Olanda, eliminata solo ai rigori. Per la Spagna si tratta della terza partecipazione consecutiva alla fase finale della competizione, con l’obiettivo di confermare il titolo conquistato nel 2023. Percorso più complicato per la Francia, che ha vinto il Gruppo 2 con 13 punti, chiudendo davanti a Italia, Belgio e Israele. I transalpini, però, hanno dovuto sudare contro la Croazia ai quarti di finale: sconfitti 2-0 nella gara d’andata, i Bleus hanno rimontato con lo stesso punteggio al ritorno, risolvendo la sfida ai calci di rigore. La Nazionale di Deschamps torna così alla Final Four per la seconda volta, a caccia del secondo trofeo dopo quello alzato nel 2021.

