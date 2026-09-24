NATIONS LEAGUE Nations League al via: spicca Olanda-Germania, in campo Haaland e Ronaldo Nelle 8 gare odierne, il centravanti del City affronta il derby Norvegia-Danimarca, CR7, stizzito nella conferenza pre partita, sarà titolare in Portogallo-Galles.

La Nations League comincia con le prime otto partite, spalmate tra Lega A, B e D. In massima serie spicca Olanda-Germania, incrocio tra due nazionali in fase di transizione, reduci da anni poco fortunati, da un mondiale deludente e con due CT all'esordio, come selezionatori, dopo due anni di stop. Xavi, che a Barcellona è partito bene ed è andato in calando, contro Klopp, che dopo i trionfi di Liverpool sembrava avviato alla carriera da dirigente ed è stato invocato a furor di popolo come salvatore della patria. Negli arancio mancherà il romanista Malen, rimasto a Trigoria per un problema al ginocchio.

In campo anche l'altra partita del Gruppo 2, Grecia-Serbia, e il Gruppo 4. Qui tocca a Haaland, nel derby Norvegia-Danimarca, e a Cristiano Ronaldo, che col Galles sarà alla presenza 234 col suo Portogallo. CR7 insegue il 1000° gol – tra nazionale e club è a 979 – e il terzo trionfo in Nations League, con l'amarezza di un fuoriclasse assoluto che, ora, divide l'opinione pubblica. Da un lato chi lo considera intoccabile per quello che è stato e ha rappresentato, dall'altro chi fa notare come, a 41 anni e dopo un Europeo e un Mondiale impalpabili, la sua grandezza sia da coniugare al passato. Ronaldo ha manifestato tutto il suo fastidio nella conferenza pre partita, sottolineando che la gente è con lui e che non intende fare passi indietro.

In Lega B va in campo il Gruppo 3 con Austria-Israele e Kosovo-Irlanda, In Lega D, dove i gironi sono da tre, si giocano Andorra-Malta e Liechtenstein-Lituania, con Gibilterra e Azerbaijan di riposo.

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