Nations League Femminile: La Francia a punteggio pieno

Dopo la vittoria di misura sulla Norvegia arrivano altri tre punti per la Francia, capolista del Gruppo B, di Nations League femminile. Il secondo turno prevede lo scontro tra le francesi e l'Islanda che nel primo turno ha pareggiato con la Svizzera. Sembrava tutto facile per la Nazionale allenata dal CT Bonadei quando in cinque minuti tra il 23° e il 28° del primo tempo arrivano due gol con Diani e Katoto.

Sul primo centro, grande azione di Geyoro che si libera al tiro grazie ad una “veronica”, conclusione deviata dal difensore islandese, sfera che arriva a Diani per l'1-0 Francia. Il secondo arriva con il grazioso colpo di tacco di Sakina Karchaoui, per la stoccata vincente di Katoto e raddoppio delle transalpine. Sembrava tutto facile, ma l'Islanda grazie ad un calcio di punizione di Karolina Lea Vilhjalmsdottir che approfitta anche di una deviazione in barriera batte il portiere francese della Juventus Pauline Peyraud-Magnin.

Nella ripresa spinge la Francia, è la traversa a negare il tris, ma di li a poco arriva la terza marcatura con Baltimore, senza pressione va ad incrociare per il 3-1 che arriva al 65esimo. Islandesi mai dome e la partita si riapre tre minuti dopo quando su azione d'angolo trova la deviazione vincente Sigurdardottir. Proteste delle francesi per una possibile carica sul portiere che non viene segnalata. La Francia, seppur a fatica riesce a portare a termine l'incontro senza subire altri gol. Nel secondo turno di Nations League femminile gara valida per il Gruppo B, Francia batte Islanda 3-2.