CALCIO FEMMINILE Nations League Femminile: missione compiuta per l'Italia di Andrea Soncin A Parma le Azzurre battono la Svizzera e grazie al ko della Svezia contro la Spagna si confermano in Lega A. Nella ripresa in campo anche Chiara Beccari.

È una grande impresa quella dell'Italia di Andrea Soncin. Le Azzurre possono festeggiare la conferma della Lega A nella prima edizione della Nations League. L'Italia vice 3-0 contro la Svizzera, con reti di Giugliano, Salvai e Caruso e grazie alla sconfitta della Svezia contro la Spagna, chiudono al secondo posto il girone. Un grandissimo risultato per la Nazionale, con un torneo in crescendo, nel quale la vittoria in casa delle campionesse del mondo della Spagna ha rappresentato il punto più alto. L'Italia ha ritrovato serenità e riscoperto alcune importanti giocatrici.

Dopo aver scongiurato la retrocessione con il successo in Spagna, le Azzurre hanno completato l'opera evitando anche il play-out con il ko della Svezia. A Parma è una grande festa alla quale ha partecipato anche l'italo-sammarinese Chiara Beccari, la vincitrice del premio di Best Italian Girl Player Under 21 del 2023, è entrata nella ripresa al posto di Giacinti. La Nazionale Italiana sarà impegnata dalla primavera 2024 nelle qualificazioni agli Europei del 2025 ospitati dalla Svizzera.

