Nations League: il Belgio trascinato da Lukaku alle Final Four

Il gigante dell'Inter trascina il Belgio alle final four di ottobre con i diavoli rossi primi nel gruppo 2 per distacco proprio sulla diretta avversaria di ieri sera, la Danimarca di Eriksen, compagno di squadra di Lukaku nell'Inter, sconfitta 4-2. La Nazionale del CT Martinez sblocca con Tielemans in apertura. Risposta danese con Wind. Nella ripresa Lukaku bussa due volte e il Belgio prende il largo. Un autogoal di Courtois sembra rimettere in carreggiata la Danimarca, definitivamente arginata dal goal di De Bruyne. Belgio batte Danimarca 4-2.





Nello stesso girone l'Inghilterra si scatena sull'Islanda ma non basta per qualificarsi. Per gli inglesi in goal Rice, e Mount nei primi 45. Nel finale la doppietta del 20enne del Manchester City Phil Foden per il poker inglese sull'Islanda. Il gruppo 2 si chiude con il Belgio primo con 15 punti, Danimarca e Inghilterra 10, chiude Islanda a quota 0. Nel girone dell'Italia, l'Olanda ribalta la Polonia e chiude ad un solo punto dagli azzurri. Jozwiak porta in vantaggio la Polonia in apertura. Alla distanza escono gli olandesi che nel finale, prima pareggiano con il rigore trasformato da Depay poi sorpassano con Georginio Wijnaldum. Italia alle Final Four, Olanda e Polonia restano in League A. la Bosnia retrocede in B