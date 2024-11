NATIONS LEAGUE Nations League: Italia-Francia 1-3, Bleus primi nel girone

L'Italia è stata sconfitta 1-3 in casa dalla Francia perdendo il primato nel Gruppo 2 della Nations League. Gli Azzurri, già qualificati ai quarti di finale come i transalpini, sono stati puniti a San Siro dalle palle inattive studiate dal ct Deschamps. Al 3' l'ex juventino Rabiot ha aperto la sua serata di grazia infilando il vantaggio sugli sviluppi di corner, ripetendosi poi anche al 65' da calcio di punizione per la sua doppietta. Nel mentre la Francia ha trovato il raddoppio con l'autorete sfortunata di Vicario sulla punizione di Digne dal limite al 33' e agli Azzurri non è bastata la fiammata di Cambiaso al 35' per mantenere il primo posto nel girone.

