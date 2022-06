NATIONS LEAGUE Nations League: Italia-Germania, questa sera un nuovo capitolo Questa sera alle 20.45 fa il suo esordio in Nations l'Italia, dopo l'eliminazione dal mondiale e il duro 0-3 contro l'Argentina nella Finalissima. A Bologna arriva la Germania per una classica del calcio europeo.

Italia-Germania è sempre stata la partita delle partite: il 4-3 di Messico '70, il 3-1 di Spagna '82, il 2-0 del “chiudete le valigie e andiamo a Berlino” del 2006 – in casa dei tedeschi -, il 2-1 degli Europei del 2012 ma anche la cocente sconfitta ai rigori in quelli del 2016. Più gioie che dolori per gli Azzurri, chiamati al pronto riscatto dopo la “figuraccia” della Finalissima contro la forte Argentina. Al “Dall'Ara” di Bologna inizia il cammino in Nations League dei ragazzi di Roberto Mancini, semifinalisti nella passata edizione e sconfitti dalla Spagna. In quella che è stata la “sua” città, il Mancio deve ripartire. Ritrovare lo smalto, la magia degli Europei vinti la scorsa estate e cancellare in fretta la delusione del secondo Mondiale clamorosamente mancato. Prove di futuro per l'Italia, cambiano gli interpreti ma resta il 4-3-3: Donnarumma in porta, Florenzi e Spinazzola terzini, Acerbi-Bastoni centrali. A centrocampo Cristante supportato da Tonali e Frattesi. Davanti chance per Scamacca con Politano e Pellegrini ai lati. Diverse le alternative, anche se non ci saranno i “laziali” Lazzari e Zaccagni che hanno lasciato il ritiro per la delusione del CT.

