OBIETTIVO SEMIFINALE Nations League, Italia in Bosnia per la Final Four Con una vittoria gli azzurri sono certi della qualificazione, ma se Olanda e Polonia pareggiano basta pure il ko. Berardi titolare al posto di Bernardeschi.

Alle 20:45 l'Italia scende in campo a Sarajevo contro la Bosnia, già retrocessa in Lega B e priva di Dzeko. Gli azzurri sono primi e con una vittoria sarebbero certi di accedere alla Final Four di Nations League, che nel caso si terrebbe proprio in Italia. Roberto Mancini è ancora positivo, dunque in panchina ci sarà di nuovo Alberico Evani. Si va verso la conferma della formazione che ha battuto la Polonia, con Berardi al posto di Bernardeschi come unica novità. L'Italia ha rispettivamente 1 e 2 punti in più di Olanda e Polonia, che si affrontano a Chorzow: se dovessero pareggiare, gli azzurri passerebbero anche in caso di sconfitta con la Bosnia, visto il vantaggio negli scontri diretti con entrambe.

