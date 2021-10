Nella prima semifinale di Nations League a San Siro, La Spagna batte l'Italia per 2-1. Doppietta di Torres, Accorcia Pellegrini. Gli Azzurri perdono dunque dopo 37 gare, una gara condizionata dall'espulsione di Bonucci per una gomitata al 42' del primo tempo.

Ora la Nazionale di Mancini giocherà domenica a Torino per il terzo e quarto posto.