Nations League: Italia sconfitta dalla Spagna, si gioca ora il 3° posto

L'Italia viene sconfitta ancora una volta dalla Spagna in Nations League: stavolta finisce 2-1 per le Furie Rosse che vanno in finale con la Croazia. Per gli azzurri finalina per il terzo e quarto posto con l'Olanda. Il ct Roberto Mancini: 'La Spagna ha meritato'. Rudi Garcia è il nuovo allenatore del Napoli.

