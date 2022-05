Nations League, l'Estonia ne chiama 28 Diramate le convocazioni per le gare con San Marino e Malta e per le amichevoli con Argentina e Albania.

L'Estonia, primo avversario di San Marino nel girone di Nations League, ha diramato la lista dei convocati per gli impegni di giugno. 28 i giocatori chiamati dal CT Häberli per le partite di Nations contro i biancazzurri e Malta e per le amichevoli contro Argentina e Albania. Tra questi spiccano due giocatori di Premier League: Hein, portiere dell'Arsenal, e Paskotši, difensore del Tottenham.

CONVOCATI ESTONIA



Portieri: Hein (Arsenal*), Igonen (Bielsko-Biala Podbeskidzie), Vallner (Levadia Tallinn)

Difensori: Puri (Tartu JK Tammeka), Teniste (Tartu JK Tammeka), Mets (Zurigo), Kallaste (Flora Tallinn), Tamm (Flora Tallinn), Pikk (Levadia Tallinn), Lilander (Flora Tallinn), Paskotši (Tottenham), Pürg (Flora Tallinn), Lukka (Flora Tallinn), Peetson (Levadia Tallinn)

Centrocampisti: Vassiljev (Flora Tallinn), Käit (Rapid Bucarest), Kreida (AIK), Miller (Flora Tallinn), Poom (Flora Tallinn), Soomets (Flora Tallinn), Shein (Utrecht)

Attaccanti: Zenjov (Flora Tallinn), Sorga (Goteborg), Sinyavskiy (Slovacko), Kirss (Levadia Tallinn), Lepik (Flora Tallinn), Anier (Muangthong United

