Nations League: l'Italia batte 4-1 Israele

L'Italia batte 4-1 Israele a Udine, nella gara di Nations League segnata dalla tensione fuori dallo stadio per il corteo Pro Palestina e dai fischi, poi seguiti da applausi, all'inno dello Stato ebraico. A un quarto d'ora dalla fine l'esordio in azzurro per Daniel Maldini, dopo il padre Paolo e il nonno Cesare. Gli azzurri restano primi nel loro girone: basterà un punto nelle prossime due partite con la Francia in casa e il Belgio fuori per accedere ai quarti ed essere testa di serie nel sorteggio per le qualificazioni ai prossimi Mondiali.