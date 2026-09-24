Nations League: l'Italia debutta col Belgio, Mancini pensa al duo Pio-Kean

Pio Esposito e Kean non più in ballottaggio, ma insieme a guidare un'Italia che da anni cerca certezze in attacco e ha bisogno di chi i gol, in azzurro, ultimamente li fa. Questa l'idea last minute di Mancini, che alla vigilia della prima di Nations League col Belgio ha provato a lungo il comasco e l'interista. Anche perché le loro statistiche, in nazionale, sono incoraggianti: Esposito ha segnato 5 gol in 9 presenze totali, Kean, nonostante la stagione difficile con la Fiorentina e l'avvio lento al Como, in azzurro viene da 8 centri nelle ultime 6 partite. A completare il tridente sarà, probabilmente, Cambiaghi, mentre Zaniolo, da poco rientrato da un infortunio e altro papabile per un posto da titolare, non è ancora al meglio e va in tribuna.

Novità certa l'esordio, in regia, del 20enne Romano del Cagliari, che per unirsi all'Italia ha dato l'addio all'U21 svizzera: con lui le certezze Tonali e Barella, con Frattesi inizialmente a riposo. Qualche dubbio invece nella difesa davanti a Donnarumma: con Bastoni squalificato, insieme a Mancini dovrebbe esserci Coppola, con Scalvini che ha smaltito l'infortunio, si è allenato ed è a disposizione, ma dovrebbe andare in panca. Come terzini, a destra Di Lorenzo è favorito su Kayode, a sinistra invece tocca a Calafiori, che dopo 14 presenze da centrale va a ricoprire il ruolo in cui si è affermato nell'Arsenal.

Di fronte c'è un Belgio che, dopo un Mondiale terminato ai quarti, ha salutato Garcia e si è affidato a Van Bommel, ex centrocampista, tra le altre, di Milan e Olanda. Una formazione che negli ultimi anni ha sofferto gli azzurri: tra Euro 2020 e Nations League, in 4 partite l'Italia ha sommato 3 vittorie e un pari. Assenti per infortunio Courtois, Doku, Onana e Trossard, i belgi vanno verso il 4-2-3-1: il probabile 11 è composto da Lammens in porta, Castagne, De Winter, Debast e De Cuyper in difesa, Tielemans e Lavia in media, Godts, Lukebakio e De Bruyne a supporto del finto centravanti De Ketelaere.







