Nations League: l'Italia ospita in casa la final four.

Sono Francia, Belgio, Spagna e Italia le 4 finaliste della Nations League. Gli azzurri battono la Bosnia 2-0 con i goal di Belotti e Berardi strappano il 23° risultato utile consecutivo, e si garantiscono il primo posto nel girone. Le Final Four di Nations League si giocheranno in Italia nell'ottobre del 2021. 6 e 7 le semifinali, il 10 la finalissima, e la finalina per il terzo posto.

L'allianz Arena di Torino e il Meazza di Milano gli stadi in cui si giocheranno le partite con San Siro candidato ad ospitare la finalissima. Quella di Mancini è una nazionale che rappresenta tutto il campionato, guidata dal leader Lorenzo Insigne. Suo l'assist perfetto per il goal del gallo Belotti, che non segnava con la maglia azzurra da un anno. Il raddoppio è di Domenico Berardi sempre più a suo agio nel solido 4-3-3 di Roberto Mancini anche ieri sera sostituito da Evani.



