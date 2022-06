Nations League: l'Italia supera l'Ungheria

Prima vittoria in Nations League dell'Italia, ora in testa al girone del Gruppo 3. A Cesena battuta 2-1 l'Ungheria con gol di Barella e Pellegrini nel primo tempo, poi nella ripresa autorete di Mancini.

In tribuna anche il presidente ungherese Orban. Qualche disordine creato in città dai 1.500 ultras magiari, moltissimi in maglia nera.

